Найстаршому у світі професійному футболісту - 73!

Голкіпер ізраїльського клубу Іроні Ор-Ієхуда Ісаак Хайік став найстарішим в історії професійним футболістом.

Про це повідомляє Reuters.

Вчора, 5 квітня, він взяв участь в матчі своєї команди у віці 73 років, коли вийшов на поле в поєдинку одного з нижчих ізраїльських дивізіонів проти Маккабі Рамат Ган (1:5).

Ізраїльтянин відсвяткує 74-й день народження на наступному тижні. На матчі Хайіку був вручений сертифікат Книги рекордів Гіннесса.

Попереднім рекордсменом був уругваєць Рікардо Кармона, у 2015 році вийшовши на поле у ​​віці 53 років в складі команди Пан-де-Асукар.

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Джерело - Reuters.