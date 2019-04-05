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Трансляція Генк - Гент: онлайн 6.04.2019

Сьогодні 08:29 238 0
Трансляція Генк - Гент: онлайн 6.04.2019
Руслан Маліновський

Не пропустіть матч чемпіонату Бельгії, у якому зустрінуться Генк Руслана Маліновського і Гент Романа Безуса та Романа Яремчука. Матч відбудеться 6.04. 2019. Початок - 21:30.

Трансляцію Генк - Гент дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Генк - Гент: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Генк - Гент онлайн можна дивитися на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Генк - Гент можна починаючи з 21:25, а стартовий свисток пролунає о 21:30.

Джерело - Чемпіон.

#Генк, #Гент, #Яремчук, #Безус, #Маліновський
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