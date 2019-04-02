В УПЛ назвали час і дату 25 та 26 турів

Дирекція УПЛ визначилася із часом проведення ігор

Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 25 і 26 турі Чемпіонату України сезону 2018/19 років.

Про це повідомили на сайті організації.

Актуально:

25 ТУР

23 квітня (вівторок)

Ворскла – Десна 17:00

Карпати – Чорноморець 17:00

Олімпік – Арсенал-Київ 19:30

24 квітня (середа)

Олександрія – Маріуполь 17:00

Зоря – Львів 17:00

Динамо – Шахтар 18:30

26 ТУР

27 квітня (субота)

Чорноморець – Ворскла 14:00

Олімпік – Карпати 17:00

28 квітня (неділя)

Маріуполь – Шахтар 14:00

Олександрія – Зоря 17:00

Львів – Динамо 19:30

29 квітня (понеділок)

Арсенал-Київ – Десна 17:00

Нагадаємо, дев'ять гравців Шахтаря потрапили до символічної збірної УПЛ.

Джерело - УПЛ.