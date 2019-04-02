В УПЛ назвали час і дату 25 та 26 турів

Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 25 і 26 турі Чемпіонату України сезону 2018/19 років.
Про це повідомили на сайті організації.
Актуально:
25 ТУР
23 квітня (вівторок)
Ворскла – Десна 17:00
Карпати – Чорноморець 17:00
Олімпік – Арсенал-Київ 19:30
24 квітня (середа)
Олександрія – Маріуполь 17:00
Зоря – Львів 17:00
Динамо – Шахтар 18:30
26 ТУР
27 квітня (субота)
Чорноморець – Ворскла 14:00
Олімпік – Карпати 17:00
28 квітня (неділя)
Маріуполь – Шахтар 14:00
Олександрія – Зоря 17:00
Львів – Динамо 19:30
29 квітня (понеділок)
Арсенал-Київ – Десна 17:00
Нагадаємо, дев'ять гравців Шахтаря потрапили до символічної збірної УПЛ.
Джерело - УПЛ.