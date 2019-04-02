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ПСЖ продовжить контракт з Буффонм

Сьогодні 09:25 285 0
ПСЖ продовжить контракт з Буффонм

Керівництво ПСЖ планує продовжити контракт з голкіпером Джанлуїджі Буффоном.

Про це повідомляє ESPN.

Влітку минулого року 41-річний голкіпер підписав з парижанами контракт за схемою 1+1 (рік в клубі з можливістю продовження угоди ще на один сезон). Тепер французький клуб має намір запропонувати Буффону договір до 2021 року.

Більш того, ПСЖ має намір в новий контракт включити опцію, яка дозволяє його продовжити ще на рік.

За умовами нової угоди зарплата Буффона збільшиться. Крім того, в ньому будуть прописані значні бонуси, що залежать від виступів.

Відзначимо, воротар провів за ПСЖ в поточному сезоні 20 матчів у всіх турнірах.

Раніше Буффон заявив, що відчуває більше бажань і амбіцій, ніж у 20-річному віці.

Нагадаємо, Буффон наблизився до ван дер Сара за кількістю сухих матчів.

Джерело - isport.ua.

#Буффон, #ПСЖ
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