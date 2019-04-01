Караваєв визнаний найкращим гравцем Зорі в березні

Олександр Караваєв найкращий футболіст Зорі за підсумками березня.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Завершилося голосування за кращого футболіста Зорі за підсумками березня.

Нагорода дісталася півзахиснику луганчан Олександру Караваєву.

На другому місці розташувався Дмитро Литвин, а замкнув трійку Артем Громов.

26-річний хавбек в березні провів 3 матчі в складі луганського клубу, в яких забив гол і зробив асист.

Нагадаємо, Зоря зіграє контрольний поєдинок з ФК Маріуполь. Раніше повідомлялося, що Зоря підписала японського захисника.

Джерело - Офіційний сайт ФК Зоря.