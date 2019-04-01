Сан-Паулу хоче підписати Буено

Сан-Паулу зацікавлений в переході ще одного бразильського півзахисника Динамо - Вітора Буено.

Про це повідомляє ESPN.

24-річний Буено на даний момент знаходиться в Бразилії і до закриття трансферного вікна планує знайти собі новий клуб. Футболіст може повернутися в Сантос, в його поверненні особисто зацікавлений тренер команди Хорхе Сампаолі.

У Буено дуже мало ігрової практики в київському клубі, через це головний тренер наполягає на поверненні гравця назад в команду.

За час оренди в Динамо Буено зіграв за першу команду киян в трьох матчах, в яких не зумів відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, також здійснити перехід в Сан-Паулу може Че Че, який повинен пройти медогляд в клубі та підписати контракт на 4 роки. Кияни продадуть свого хавбека за 5 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, як Мілевський відзначився асистом.

Джерело - ESPN.