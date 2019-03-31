Мессі тренувався за індивідуальною програмою

Форвард і капітан Барселони Ліонель Мессі сьогодні не тренувався в загальній групі команди.

Про це повідомляє AS.

Мессі все ще турбує травма гомілкостопа, яку він отримав в розташуванні збірної Аргентини і через яку пропустив матч проти Марокко. У клубі вважають, що аргентинцеві потрібно поберегти здоров'я.

У матчі проти Еспаньола капітан Барселони відзначився дублем, а також здобув 334-ту перемогу в Ла-Лізі, повторивши рекорд Ікера Касільяса.

У поточному сезоні 31-річний Мессі зіграв 38 матчів за Барселону, відзначившись 41 голом і 21 результативною передачею.

У наступному матчі Ла Ліги проти Вільярреала (2 квітня) Мессі може встановити новий рекорд Ла-Ліги за кількістю перемог.

Нагадаємо, Грізманн обговорив можливий трансфер в Барселону. Також повідомлялося, що Барселона готова продати Ракитича.

Джерело - AS.