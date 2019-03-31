Бешикташ наступного літа планує продати центрального захисника Домагоя Віду.

Про це повідомляє турецикий портал duhuliye.com.

Активний інтерес до 29-річного хорвата проявляють Севілья і Рома, а потенційна сума трансферу може скласти 15 мільйонів євро. В кінці сезону турецький клуб буде відкритий до пропозицій по захисникові.

В кінці минулого року повідомлялося про інтерес до Віди з боку Фулгема і Монако. У січні 2018 року Віда перейшов у Бешикташ з київського Динамо на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні хорват зіграв 23 матчі за Бешикташ в чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, Барселона готова продати Ракитича. Також повідомлялося, Тоттенгем готовий продати Еріксена Реалу.

Джерело - Офіційний сайт порталу.