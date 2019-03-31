Бешикташ наступного літа планує продати центрального захисника Домагоя Віду.
Про це повідомляє турецикий портал duhuliye.com.
Активний інтерес до 29-річного хорвата проявляють Севілья і Рома, а потенційна сума трансферу може скласти 15 мільйонів євро. В кінці сезону турецький клуб буде відкритий до пропозицій по захисникові.
В кінці минулого року повідомлялося про інтерес до Віди з боку Фулгема і Монако. У січні 2018 року Віда перейшов у Бешикташ з київського Динамо на правах вільного агента.
У нинішньому сезоні хорват зіграв 23 матчі за Бешикташ в чемпіонаті Туреччини.
Нагадаємо, Барселона готова продати Ракитича. Також повідомлялося, Тоттенгем готовий продати Еріксена Реалу.
Джерело - Офіційний сайт порталу.