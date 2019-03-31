Ракицькому подобається виступати за Зеніт

Ракицькому подобається грати за російську команду.

Про це повідомив український захисник в інтерв'ю клубному телеканалу.

"Присвячую забитий м'яч своїй сім'ї, своїй донці та особливо дружині. Скоро нас чекає поповнення! Це все для моїх дівчаток. Вітаю всіх уболівальників, Віраж, місто, нас з трьома очками! Йдемо далі!

"У мене в Зеніті все добре. У Петербурзі все відмінно. Мені дуже подобається грати на Газпром Арені, мені дуже подобається Віраж, мені подобається, що люди ходять навіть на товариські ігри. По 40 тисяч осіб на трибунах — для мене це вперше. Таке тільки було в Донецьку, коли на Донбас Арені грали. Від уболівальників Зеніту кайфую!", - сказав Ракицький.