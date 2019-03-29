Воротар ПСЖ Джанлуїджі Буффон незабаром продовжить контракт з клубом.
Про це повідомляє gazzetta.it.
Нова угода з 41-річним італійцем буде розрахована ще на один сезон
Буффон перейшов у ПСЖ в липні 2018 року з Ювентуса в статусі вільного агента. Голкіпер у поточному сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті Франції, в шести з яких відстояв на нуль.
Оклад воротаря становить 8 мільйонів євро на рік.
Раніше Буффон заявив, що відчуває більше бажань і амбіцій, ніж у 20-річному віці.
Нагадаємо, Буффон наблизився до ван дер Сара за кількістю сухих матчів.
Джерело - Xsport.