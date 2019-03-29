41-річний голкіпер може провести ще один ігровий сезон

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Буффон незабаром продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє gazzetta.it.

Нова угода з 41-річним італійцем буде розрахована ще на один сезон

Буффон перейшов у ПСЖ в липні 2018 року з Ювентуса в статусі вільного агента. Голкіпер у поточному сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті Франції, в шести з яких відстояв на нуль.

Оклад воротаря становить 8 мільйонів євро на рік.

Раніше Буффон заявив, що відчуває більше бажань і амбіцій, ніж у 20-річному віці.

Нагадаємо, Буффон наблизився до ван дер Сара за кількістю сухих матчів.

Джерело - Xsport.