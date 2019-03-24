Призер чемпіонату світу, збірна Хорватії, поступилася Угорщині

В матчі відбору до чемпіонату Європи збірна Хорватії програла Угорщині.
Чемпіонат Європи
Кваліфікація
24 березня
Угорщина — Хорватія 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Ребич, 1:1 - 34 Салаї, 2:1 - 76 Паткай.
Угорщина: Гулачі, Барат, Кадар, Орбан, Паткай, Джуджак (Беше, 85), Надь, Собослаї (Кальмар, 65), Ловренчіч, Салаї, Надь (Варга, 40).
Хорватія: Калинич, Баришич (Леовац, 30), Едвай (Петкович, 77), Ловрен, Віда, Модрич, Перішич, Брозович, Ракітич, Ребич (Брекало, 67), Крамарич.
Попередження: Джуджак (63), Ловрен (82).
Нагадаємо, що Іспанія переграла Норвегію, а Ісландія розібралася з Фінляндією.
Джерело - Чемпіон.