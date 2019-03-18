Два пенальті не допомогли Ворсклі переграти Арсенал-Київ

У 22-му турі чемпіонату України Ворскла та Арсенал зіграли в результативну нічию.

Від матчу з Арсеналом залежало чи буде полтавська команда у верхній шістці. Підопічним Василя Сачка потрібна була лише перемога.

Та вже на 8-й хвилині Вакуленко після кутового вивів Арсенал вперед. Щоправда, полтавці зуміли не тільки зрівняти рахунок, але й вийти в лідери завдяки двом реалізованим пенальті.

Та все ж останнє слово було за Арсеналом. На 89-й хвилині Вакуленко забив третій одинадцятиметровий в матчі і поховав шанси ворсклян на верхню частину в таблиці УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

22-й тур

18 березня

Арсенал-Київ - Ворскла 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Вакуленко, 1:1 - 24 Шарпар, пенальті, 1:2 - 56 Шарпар, пенальті, 2:2 - 90 Вакуленко, пенальті.

Джерело - Чемпіон.