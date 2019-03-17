Олімпік - Динамо: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
22-й тур
17 березня
Олімпік - Динамо
Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 35 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 13 матчів: +1=2-10 м’ячі 4-24
На полі Олімпіка — 6 матчів: +1=1-4 м’ячі 3-11
В УПЛ зіграно 11 матчів: +1=1-9 м’ячі 3-20
На полі Олімпіка — 5 матчів: +1=0-4 м’ячі 3-11
Останній матч на полі Олімпіка
17.09.2017. 9-й тур чемпіонату України-2017/2018
Олімпік — Динамо — 1:2.
Голи: 0:1 - 20 Циганков, 1:1 - 38 Кадфі, 1:2 - 45+1 Буяльський.
Гольовий серіал Динамо в ворота Олімпіка в УПЛ триває 10 ігор — 20 м’ячів.
Цікаві факти та можливі події
Динамівці можуть здобути 270-ту гостьову перемогу в Чемпіонатах України.
Переможна серія динамівців триває у Чемпіонаті 5 ігор поспіль.
Олімпік не перемагає в Чемпіонаті 9 матчів поспіль: =5-4 і до повторення клубного антирекорду залишилася одна гра.
Гольова гостьова серія динамівців триває в Чемпіонатах 16 матчів — 26 м’ячів.
Динамо обходиться в УПЛ без нічиїх на полях суперників 7 ігор поспіль: 5 перемог та 2 поразки.
Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ або при Олександру Хацкевичу 10-й раз в Чемпіонатах зіграти внічию.
Олімпік при арбітру Ігорю Пасхалу 4-й поспіль матч в Чемпіонатах проводить на своєму полі, а раніше внічию не грав: перемога та 2 поразки.
Прогноз Чемпіона - 1:3
Джерело - УПЛ.