Олімпік - Динамо: анонс і прогноз матчу УПЛ

Динамівці можуть здобути 270-ту гостьову перемогу в Чемпіонатах України.

Чемпіонат України, УПЛ

22-й тур

17 березня

Олімпік - Динамо

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 35 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 13 матчів: +1=2-10 м’ячі 4-24

На полі Олімпіка — 6 матчів: +1=1-4 м’ячі 3-11

В УПЛ зіграно 11 матчів: +1=1-9 м’ячі 3-20

На полі Олімпіка — 5 матчів: +1=0-4 м’ячі 3-11

Останній матч на полі Олімпіка

17.09.2017. 9-й тур чемпіонату України-2017/2018

Олімпік — Динамо — 1:2.

Голи: 0:1 - 20 Циганков, 1:1 - 38 Кадфі, 1:2 - 45+1 Буяльський.

Гольовий серіал Динамо в ворота Олімпіка в УПЛ триває 10 ігор — 20 м’ячів.

Цікаві факти та можливі події

Динамівці можуть здобути 270-ту гостьову перемогу в Чемпіонатах України.

Переможна серія динамівців триває у Чемпіонаті 5 ігор поспіль.

Олімпік не перемагає в Чемпіонаті 9 матчів поспіль: =5-4 і до повторення клубного антирекорду залишилася одна гра.

Гольова гостьова серія динамівців триває в Чемпіонатах 16 матчів — 26 м’ячів.

Динамо обходиться в УПЛ без нічиїх на полях суперників 7 ігор поспіль: 5 перемог та 2 поразки.

Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ або при Олександру Хацкевичу 10-й раз в Чемпіонатах зіграти внічию.

Олімпік при арбітру Ігорю Пасхалу 4-й поспіль матч в Чемпіонатах проводить на своєму полі, а раніше внічию не грав: перемога та 2 поразки.

Прогноз Чемпіона - 1:3

Джерело - УПЛ.