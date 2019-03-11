Зінедін Зідан вже сьогодні може знову очолити Реал.
Про це повідомляє Marca.
Керівництво королівського клубу попрощається з Сантьяго Соларі у найближчі години. Новим наставником Реала стане Зінедін Зідан.
Француз був пріоритетним варіантом президента Реала Флорентіно Переса, але Зідан вагався, чи повертатись у мадридський клуб, який покинув лише влітку минулого року.
До слова, 46-річний спеціаліст очолював Реал з 2016 по 2018 рік та здобув з командою 3 титули Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Ювентус запропонував контракт Зідану.
Раніше повідомлялося, що Зідан не повернеться в Реал
Джерело - Чемпіон.