Легендарний француз знову очолить королівський клуб

Зінедін Зідан вже сьогодні може знову очолити Реал.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво королівського клубу попрощається з Сантьяго Соларі у найближчі години. Новим наставником Реала стане Зінедін Зідан.

Француз був пріоритетним варіантом президента Реала Флорентіно Переса, але Зідан вагався, чи повертатись у мадридський клуб, який покинув лише влітку минулого року.

До слова, 46-річний спеціаліст очолював Реал з 2016 по 2018 рік та здобув з командою 3 титули Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Ювентус запропонував контракт Зідану.

Раніше повідомлялося, що Зідан не повернеться в Реал

Джерело - Чемпіон.