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Манчестер Сіті - Вотфорд: відеоогляд матчу

Сьогодні 09:34 415 0
Манчестер Сіті - Вотфорд: відеоогляд матчу

У рамках 30 туру АПЛ, Манчестер Сіті переміг Вотфорд.

Всі три м'ячі Стерлінг забив після перерви. Варто зазначити, що перший гол виявився вельми спірним: під час пасу Агуеро, Рахім перебував у положенні поза грою, хоча перед тим, як отримати м'яч, до нього доторкнувся захисник Вотфорда. Гості відіграли один м'яч зусиллями Жерара Деулофеу, але більшого досягти не змогли.

Знову всю гру провів на полі українець Олександр Зінченко. Вийшовши на поле на звичній для себе позиції лівого захисника, він не відзначився результативними діями.

Перемога дозволила Манчестер Сіті на час збільшити перевагу над Ліверпулем, що йде на другому місці, до 4 очок (74 проти 70). Вотфорд продовжує йти на восьмій сходинці з 43 очками.

Чемпіонат Англії, АПЛ

30 тур

9 березня

Манчестер Сіті - Вотфорд 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Стерлінг, 2:0 - 50 Стерлінг, 3:0 - 59 Стерлінг, 3:1 -  66 Деулофеу.

Джерело - Чемпіон.

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