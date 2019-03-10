Шахтар - Карпати: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
21-й тур
10 березня
Шахтар - Карпати
Арбітр: Денис Шурман (Київська область). провів 16 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 59 матчів: +39=8-12 м’ячі 117-42
На полі Шахтаря – 29 матчів: +25=4-0 м’ячі 70-12
В УПЛ зіграно 51 матч: +34=8-9 м’ячі 107-36
На полі Шахтаря – 25 матчів: +21=4-0 м’ячі 62-10
Останній матч на полі Шахтаря – 01.10.2018. 11-й тур чемпіонату України-2017/2018
Шахтар – Карпати 2:0
Голи: 1:0 – 7 Феррейра, 2:0 – 65 Федецький – автогол.
Карпати трьох зі своїх 6-ти найбільших поразок в УПЛ зазнали саме від Шахтаря – 0:5 (22.05.2004 р. та 27.11.2011 р.).
Загальна програшна в Чемпіонатах серія Карпат проти Шахтаря з 3 грудня 2015 року триває 7 ігор, м’ячі 5-21.
Гравці Шахтаря в УПЛ забивають голи у ворота Карпат з 24 липня 2011 року впродовж 15 ігор – 42 м’ячі.
Цікаві факти та можливі події
* Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 17 ігор: +14=3.
* В ролі господарів поля Шахтар не знає гіркоти поразки в УПЛ 13 матчів поспіль: 10 перемог та 3 нічиї.
* "Леви" утримують клубний рекорд, забиваючи в гостях в УПЛ 15 ігор поспіль – 26 м’ячів.
* Ворота "гірників" залишаються "сухими" у Чемпіонаті впродовж 294-х хвилин.
* Гольова серія Марлоса зі Шахтаря триває в УПЛ 3 гри – 3 голи.
* 20-й гол в УПЛ може забити форвард Карпат Мар’ян Швед.
* Шахтар провів 2 матчі при арбітру Денису Шурману і в обох перемагав зі "сухими" рахунками.
* Карпати провели вже 5 ігор в УПЛ при Денису Шурману: +2=2-1.
Прогноз Чемпіона - 2:0
Джерело - УПЛ.