Шахтар - Карпати: анонс і прогноз матчу УПЛ

Львів’яни трьох зі своїх 6-ти найбільших поразок в УПЛ зазнали саме від донеччан

Чемпіонат України, УПЛ

21-й тур

10 березня

Шахтар - Карпати

Арбітр: Денис Шурман (Київська область). провів 16 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 59 матчів: +39=8-12 м’ячі 117-42

На полі Шахтаря – 29 матчів: +25=4-0 м’ячі 70-12

В УПЛ зіграно 51 матч: +34=8-9 м’ячі 107-36

На полі Шахтаря – 25 матчів: +21=4-0 м’ячі 62-10

Останній матч на полі Шахтаря – 01.10.2018. 11-й тур чемпіонату України-2017/2018

Шахтар – Карпати 2:0

Голи: 1:0 – 7 Феррейра, 2:0 – 65 Федецький – автогол.

Карпати трьох зі своїх 6-ти найбільших поразок в УПЛ зазнали саме від Шахтаря – 0:5 (22.05.2004 р. та 27.11.2011 р.).

Загальна програшна в Чемпіонатах серія Карпат проти Шахтаря з 3 грудня 2015 року триває 7 ігор, м’ячі 5-21.

Гравці Шахтаря в УПЛ забивають голи у ворота Карпат з 24 липня 2011 року впродовж 15 ігор – 42 м’ячі.

Цікаві факти та можливі події

* Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 17 ігор: +14=3.

* В ролі господарів поля Шахтар не знає гіркоти поразки в УПЛ 13 матчів поспіль: 10 перемог та 3 нічиї.

* "Леви" утримують клубний рекорд, забиваючи в гостях в УПЛ 15 ігор поспіль – 26 м’ячів.

* Ворота "гірників" залишаються "сухими" у Чемпіонаті впродовж 294-х хвилин.

* Гольова серія Марлоса зі Шахтаря триває в УПЛ 3 гри – 3 голи.

* 20-й гол в УПЛ може забити форвард Карпат Мар’ян Швед.

* Шахтар провів 2 матчі при арбітру Денису Шурману і в обох перемагав зі "сухими" рахунками.

* Карпати провели вже 5 ігор в УПЛ при Денису Шурману: +2=2-1.

Прогноз Чемпіона - 2:0

Джерело - УПЛ.