Динамо - Арсенал-Київ: анонс і прогноз київського дербі

Кияни на своєму полі не грають унічию в УПЛ 11 матчів поспіль Кияни на своєму полі не грають унічию в УПЛ 11 матчів поспіль

Чемпіонат України, УПЛ

21-й тур

10 березня

Динамо - Арсенал-Київ

Арбітр: Євген Арановський (Київ) провів 101 матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 41 матч: +36=5-0 м’ячі 91-18

На полі Динамо – 19 матчів: +15=4-0 м’ячі 47-13

В УПЛ зіграно 38 матчів: +33=5-0 м’ячі 85-16

На полі Динамо – 18 матчів: +14=4-0 м’ячі 45-13

Останній матч на полі Динамо – 25.11.2012. 17-й тур чемпіонату України-2012/2013

Динамо – Арсенал-Київ – 4:0

Голи: 1:0 – 40 Хачеріді (40), 2:0 – 44 Ідейє, 3:0 – 88 Гусєв, 4:0 – 90 Ідейє.

Гольова серія Динамо у ворота канонірів з 17 липня 2005 року триває в УПЛ 18 матчів – 40 голів.

Арсенал-Київ з 26 вересня 2010 року не може в Чемпіонатах "розмочити" ворота Динамо впродовж 633-х (!) хвилин.

Цікаві факти та можливі події

* Каноніри можуть пропустити 400-й гостьовий гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

* Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.

* Переможна серія динамівців триває у Чемпіонаті 4 гри поспіль.

* Динамо на своєму полі не грає внічию в УПЛ 11 матчів поспіль Динамо на своєму полі не грає внічию в УПЛ 11 матчів поспіль: 9 перемог та 2 поразки.

* Арсенал-Київ не грає внічию на полях суперників в Чемпіонатах вже17 ігор поспіль: 4 перемоги та 13 поразок.

* 75-й гол в УПЛ може забити Олександр Ковпак (Арсенал-Київ),

* Новачок "канонірів" Владислав Калітвінцев нинішній Чемпіонат починав саме в складі Динамо і може забити 10-й гол в УПЛ.

* Динамо при арбітру Євгену Арановському провело 3 гри в УПЛ і у всіх святкувало вікторії.

* Каноніри при Євгену Арановському не набрали ще жодного очка в Чемпіонатах – 3 поразки.

* 60-й матч в УПЛ проведе асистент арбітра Євген Петраков (Київ), 20-й – Тарас Клименко (Київ).

Джерело - УПЛ.