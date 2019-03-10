Олександрія - Олімпік: анонс і прогноз матчу УПЛ

Юрій Паньків із початку Чемпіонату виступає без замін

Чемпіонат України, УПЛ

21-й тур

10 березня

Олександрія - Олімпік

Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) провів 97 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 16 матчів: +6=6-4 м’ячі 18-13

На полі Олександрії – 7 матчів: +3=2-2 м’ячі 6-5

В УПЛ зіграно 11 матчів: +4=4-3 м’ячі 9-7

На полі Олександрії – 5 матчів: +2=2-1 2 м’ячі 4-3

19.05.2018. 32-й тур Чемпіонату України-2017/2018

Олександрія – Олімпік 2:0

Голи: 1:0 – 55 Грицук, 2:0 – 80 Стецьков (80)

В УПЛ Олександрія не програє від Олімпіка 3 матчі поспіль: 2 перемоги та нічия.

Цікаві факти та можливі події

* Домашній пропускний серіал Олександрії з 15 вересня триває в Чемпіонаті вже 7 ігор – 10 голів.

* Олімпік може 40-й раз зіграти внічию в УПЛ.

* Олександрія може зазнати 30-ї домашньої поразки в Чемпіонатах.

* Володимир Шаран біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-ї нічиєї своїх підопічних.

* Олімпік при В’ячеславу Шевчуку ще не святкував гостьових перемог в УПЛ: =2-3.

* Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.

* Олімпік при арбітру Сергію Бойко не перемагає в УПЛ 3 гри поспіль: =1-2.

Прогноз Чемпіона - 2:0

Джерело - УПЛ.