Вербний і Бойчук стали гравцями Руху

Двоє українських гравців приєдналися до клубу Першої ліги

Опорний півзахисник Назар Вербний і вінгер Богдан Бойчук стали гравцями Руху.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Представник Першої ліги орендував Вербного у Карпат на 1,5 року. 21-річний півзахисник виступатиме під 8 номером. Нагадаємо, що гравець у сезоні 2017/18 вже грав за Рух.

З Бойчуком Рух підписав контракт теж на 1,5 року. 22-річний вінгер вибрав собі 23-й номер. Богдан раніше грав за Металіст, молдавську Зорю і Динамо-Авто та російський Нафтохімік.

Раніше Рух підписав захисників Леандро да Сілву і Сіднея, півзахисника Габріеля дос Сантоса Франсиско і форварда Сергія Петрова. Також Винниківський клуб підсилився Максимом Каленчуком та Русланом Марушко.

Раніше повідомлялися результати матчів 30 туру АПЛ та 25 туру Будесліги.

Джерело - Офіційний сайт ФК Рух.