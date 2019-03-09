Мій профіль

Цуренко - Пегуля: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

Сьогодні 22:30 2035
Українець переміг першого сіяного і завоював срібло Гран-прі Марракеша
Сьогодні 10:05 720
Козлова вийша у третє коло і зустрінеться з Халеп
Сьогодні 09:26 938
Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою
Сьогодні 09:10 1749
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Вчора 21:58 7997
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 18:43 47184 1
Кузьміна виграла спринт чемпіонату світу. Українки провалили гонку
Вчора 18:34 2850
Юний футболіст Нюрнберга наніс на бутси синьо-жовтий прапор та хоче грати за збірну України
Вчора 16:05 4211
Український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі
Вчора 15:06 2660
Челсі розгромив Динамо, Славія піднесла сюрприз Севільї. Результати матчів 1/8 ЛЄ
Вчора 14:59 1569
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:30 Теніс Цуренко - Пегуля: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 2035
22:30 Футбол Шахтар прибув до Харкова з новим захисником 678
22:15 Футбол Вербний і Бойчук стали гравцями Руху 993
22:00 Футбол Боруссія переграла Штутгарт, Герта поступилася Фрайбургу. Результати матчів 25-го туру Бундесліги 1910
21:45 Футбол Барселона обіграла Райо Вальєкано у 27-му турі Ла-Ліги 1476
21:30 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Вотфорд 1329
21:28 Футбол Львів зіграв у нічию з Зорею 541
21:12 Футбол Манчестер Сіті переграв Вотфорд, Ньюкасл вирвав перемогу в Евертона. Результати матчів 30 туру АПЛ 1756
21:00 Футбол Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів за Барселону в Ла-Лізі 747
21:00 Блог Лунін відбив пенальті за Леганес 1494
20:53 Бокс Шелестюк - Мартінес: онлайн-трансляція бою 498
20:45 Баскетбол Мемфіс здолав Юту, Маямі переграв Клівленд. Результати матчів НБА 547
20:30 Біатлон Санітра: Не знаю, плакати чи радіти 764
20:00 Блог Гравці Леганеса вийшли на матч проти Атлетіко у футболках з іменами своїх матерів 811
19:35 Футбол Відбитий пенальті Луніна не допоміг Леганесу в матчі проти Атлетіко 790
19:15 Біатлон Підручний став 4-м у спринті на чемпіонаті світу 778
18:53 Футбол Ворскла зіграла в нічию з Десною 841
18:30 Хокей Тампа-Бей стала першим учасником Кубка Стенлі 871
18:10 Футбол Баварія з розгромним рахунком перемогла Вольфсбург 904
17:47 Баскетбол Томпсон встановив історичне досягнення в НБА 953
17:30 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція спринтерсткої гонки в Естерсунді 1261
17:13 Біатлон Кривонос та Бех увійшли в ТОП-20 на юніорському чемпіонаті Європи 1027
16:50 Теніс Світоліна - Кенін: відеоогляд матчу 1133
16:30 Футбол Маріуполь розписав нічию з Чорноморцем 1065
16:26 Блог Чемпіона світу роздягли догола і постригли, щоб він уклався у вагу 1911

Вербний і Бойчук стали гравцями Руху

Сьогодні 22:15 993 0
Двоє українських гравців приєдналися до клубу Першої ліги
Вербний і Бойчук стали гравцями Руху

Опорний півзахисник Назар Вербний і вінгер Богдан Бойчук стали гравцями Руху.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Представник Першої ліги орендував Вербного у Карпат на 1,5 року. 21-річний півзахисник виступатиме під 8 номером. Нагадаємо, що гравець у сезоні 2017/18 вже грав за Рух.

З Бойчуком Рух підписав контракт теж на 1,5 року. 22-річний вінгер вибрав собі 23-й номер. Богдан раніше грав за Металіст, молдавську Зорю і Динамо-Авто та російський Нафтохімік.

Раніше Рух підписав захисників Леандро да Сілву і Сіднея, півзахисника Габріеля дос Сантоса Франсиско і форварда Сергія Петрова. Також Винниківський клуб підсилився Максимом Каленчуком та Русланом Марушко.

Раніше повідомлялися результати матчів 30 туру АПЛ та 25 туру Будесліги.

Джерело - Офіційний сайт ФК Рух.

#Рух, #Вербний, #Бойчук
Коментарі ()