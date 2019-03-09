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Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів за Барселону в Ла-Лізі

Сьогодні 21:00 749 0
Аргентинець провів 443 матчі у Ла Лізі
Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів за Барселону в Ла-Лізі

Ліонель Мессі проводить 443-й матч у Ла-Лізі.

31-річний аргентинець вийшов в стартовому складі на матч 27-го туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано.

За цим показником Мессі обійшов хавбека Андреса Іньєсту, на рахунку якого 442 матчі в Ла-Лізі.

Найбільше матчів за Барселону в Ла-Лізі провів Хаві.

Нагадаємо, Баварія розгромила Вольфсбург. Також повідомлялися результати зустрічей 25 туру Бундесліги.

 

Джерело - Чемпіон.

#Мессі, #Барселона
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