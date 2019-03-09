Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів за Барселону в Ла-Лізі

Аргентинець провів 443 матчі у Ла Лізі

Ліонель Мессі проводить 443-й матч у Ла-Лізі.

31-річний аргентинець вийшов в стартовому складі на матч 27-го туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано.

За цим показником Мессі обійшов хавбека Андреса Іньєсту, на рахунку якого 442 матчі в Ла-Лізі.

Найбільше матчів за Барселону в Ла-Лізі провів Хаві.

🔝 ¡Otra hazaña para el 👑!

¡Con su titularidad en el #BarçaRayo, #Messi adelanta al gran @andresiniesta8 y ya es el segundo jugador con más partidos de la historia del Club en @LaLiga!

👏👏 ¡Felicidades! pic.twitter.com/3FSaQdn2An — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9 марта 2019 г.

Нагадаємо, Баварія розгромила Вольфсбург. Також повідомлялися результати зустрічей 25 туру Бундесліги.

Джерело - Чемпіон.