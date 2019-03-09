Львів - Зоря: анонс та прогноз матчу УПЛ

Володимир Адамюк із початку Чемпіонату виступає без замін

Чемпіонат України, УПЛ

21-й тур

9 березня

ФК Львів - Зоря

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 88 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 3 матчі: +1=2-0 м’ячі 4-2 – всі в УПЛ

На полі Львова – 1 матч: +1=0-0 м’ячі 3-1

09.05.2009. 27-й тур Чемпіонату України-2008/2009

Львів – Зоря 3:1

Голи: 1:0 – 16 Мандзюк, 1:1 – 40 Антонов, 2:1 – 59 Баранець, 3:1 – 85 Мандзюк.

Цікаві факти та можливі події

* Юрій Вернидуб може в УПЛ стати свідком 300-го забитого гола своїх підопічних (ще 4 м’ячі) або 250-го пропущеного (ще 3).

* Зоря обходиться без нічиїх в УПЛ чотири тури поспіль: 3 перемоги та поразка.

* Безвиграшна в Чемпіонаті домашня серія містян триває 3 матчі: =2-1.

* Воротар Львова Олександр Бандура може провести 150-й матч в УПЛ.

* Зоря при Юрію Вернидубі може на полях суперників 30-й раз в УПЛ зіграти внічию.

* Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.

* Львів при арбітру Ярославу Козику в УПЛ ще не перемагав: нічия та поразка.

* Зоря при Ярославу Козику не знає поразок в УПЛ 8 матчів поспіль: +4=4.

Прогноз Чемпіона - 0:2

Джерело - Чемпіон.