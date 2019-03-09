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Ворскла - Десна: анонс та прогноз матчу УПЛ

Сьогодні 08:00 824 0
Полтавці при Василю Сачку можуть забити 100-й домашній гол в УПЛ
Ворскла - Десна: анонс та прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

21-й тур

9 березня

Ворскла - Десна

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 78 матчів в УПЛ. 

Історія зустрічей

Всього зіграно 8 матчів: +6=1-1 м’ячі 10-5

На полі Ворскли – 3 матчі: +3=0-0 м’ячі 3-0

В УПЛ зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0

На полі Ворскли: раніше не зустрічалися.

Ворскла забиває голи у всіх зустрічах з Десною.

Цікаві факти та можливі події

* Ворскла при Василю Сачко може забити 100-й домашній гол в УПЛ (ще 1 взяття воріт).

* Десна в гостях не програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 4-х ігор: +2=2.

* Чернігівська команда може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.

* Полтавці не знають радості домашніх перемог 3 матчі поспіль – 3 поразки.

* Ворскла з 4 листопада на своєму полі не забиває голів у Чемпіонаті 321 хвилину.

* Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 10-ту гостьову перемогу своїх підопічних.

* 25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе (Ворскла), 15-ті – Михайло Сергійчук, Андрій Богданов (обоє – Десна).

* Новачок Десни Михайло Сергійчук починав виступи у поточному Чемпіонаті саме в складі Ворскли.

Прогноз Чемпіона - 0:2

Джерело - УПЛ.

#УПЛ, #Ворскла, #Десна
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