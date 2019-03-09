Ворскла - Десна: анонс та прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
21-й тур
9 березня
Ворскла - Десна
Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 78 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 8 матчів: +6=1-1 м’ячі 10-5
На полі Ворскли – 3 матчі: +3=0-0 м’ячі 3-0
В УПЛ зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0
На полі Ворскли: раніше не зустрічалися.
Ворскла забиває голи у всіх зустрічах з Десною.
Цікаві факти та можливі події
* Ворскла при Василю Сачко може забити 100-й домашній гол в УПЛ (ще 1 взяття воріт).
* Десна в гостях не програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 4-х ігор: +2=2.
* Чернігівська команда може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.
* Полтавці не знають радості домашніх перемог 3 матчі поспіль – 3 поразки.
* Ворскла з 4 листопада на своєму полі не забиває голів у Чемпіонаті 321 хвилину.
* Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 10-ту гостьову перемогу своїх підопічних.
* 25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе (Ворскла), 15-ті – Михайло Сергійчук, Андрій Богданов (обоє – Десна).
* Новачок Десни Михайло Сергійчук починав виступи у поточному Чемпіонаті саме в складі Ворскли.
Прогноз Чемпіона - 0:2
Джерело - УПЛ.