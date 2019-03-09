Маріуполь - Чорноморець: анонс та прогноз матчу УПЛ

Одесити можуть пропустити 500-й гостьовий гол в УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

21-й тур

9 березня

Маріуполь - Чорноморець

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 123 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 31 матчі: +14=7-10 м’ячі 46-35

На полі Маріуполя – 15 матчів: +10=3-2 м’ячі 26-8

В УПЛ зіграно 29 матчів: +13=7-9 м’ячі 44-30

На полі Маріуполя – 15 матчів: +9=4-2 м’ячі 24-7

Останній матч на полі Маріуполя – 30.07.2017. 3-й тур чемпіонату України-2017/2018

Чорноморець – Маріуполь 3:0

Голи: 1:0 – 33 Вакуленко, 2:0 – 55 Вакуленко, 3:0 – 59 Фомін.

Поточна в Чемпіонатах безпрограшна домашня серія Маріуполя в поєдинках проти Чорноморця триває 8 ігор: +5=3.

Безгольовий серіал одеського клубу в ворота маріупольців з 4 серпня 2014 року триває в УПЛ 419 (!) хвилин.

Цікаві факти та можливі події

* Чорноморець може пропустити 500-й гостьовий гол в УПЛ (ще 4 м’ячі).

* Маріуполь може відсвяткувати 120-ту домашню перемогу в Чемпіонатах.

* Чорноморець з 31 серпня обходиться без нічиїх у Чемпіонатах 14 ігор поспіль: 2 перемоги та 12 поразок.

* Маріуполь при Олександру Бабичу може зазнати 20-ї поразки в Чемпіонатах.

* Олександр Бабич біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 100-й гол своїх підопічних.

* 15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь).

* Воротар Маріуполя Рустам Худжамов у поточному Чемпіонаті ще жодного разу не зіграв "на сухо" – у 8-ми іграх.

* Маріуполь при арбітру Юрію Можаровському провів 9 матчів: +3=3-3.

* Чорноморець при Юрію Можаровському провів в УПЛ вже 18 ігор +3=4-11.

Прогноз Чемпіона - 1:1

Джерело - УПЛ.