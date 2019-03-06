Київське дербі розсудить Арановський: суддівські призначення 21-го туру УПЛ

Київське дербі між Динамо та Арсенал-Київ обслуговуватиме Євген Арановський, а домащній матч Шахтаря проти Карпат – Денис Шурман.
Про це повідомляє офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.
Суддівські призначення 21-го туру УПЛ 2018/19:
Маріуполь – Чорноморець (9 березня, 14:00) – Юрій Можаровський;
Ворскла – Десна (9 березня, 17:00) – Віталій Романов;
Львів – Зоря (9 березня, 19:30) – Ярослав Козик;
Шахтар – Карпати (10 березня, 17:00) – Денис Шурман;
Динамо – Арсенал-Київ (10 березня, 17:00) – Євген Арановський;
Олександрія – Олімпік (10 березня, 19:30) – Сергій Бойко.
Нагадаємо, Вернидуб став найкращим тренером 20-го туру.
Також, півзахисник Зорі - найкращий гравець 20-го туру УПЛ.
Джерело - Чемпіон.