Київське дербі розсудить Арановський: суддівські призначення 21-го туру УПЛ

Київське дербі між Динамо та Арсенал-Київ обслуговуватиме Євген Арановський, а домащній матч Шахтаря проти Карпат – Денис Шурман.

Про це повідомляє офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.

Суддівські призначення 21-го туру УПЛ 2018/19:

Маріуполь – Чорноморець (9 березня, 14:00) – Юрій Можаровський;

Ворскла – Десна (9 березня, 17:00) – Віталій Романов;

Львів – Зоря (9 березня, 19:30) – Ярослав Козик;

Шахтар – Карпати (10 березня, 17:00) – Денис Шурман;

Динамо – Арсенал-Київ (10 березня, 17:00) – Євген Арановський;

Олександрія – Олімпік (10 березня, 19:30) – Сергій Бойко.

Нагадаємо, Вернидуб став найкращим тренером 20-го туру.

Також, півзахисник Зорі - найкращий гравець 20-го туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.