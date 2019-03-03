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Наполі - Ювентус: дивитися онлайн 3.03.2019

Сьогодні 17:18 157 0
Дивитися онлайн матч Серії А Наполі - Ювентус. Початок - о 21:30.
Наполі - Ювентус: дивитися онлайн 3.03.2019

Матч Наполі - Ювентус дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Наполі і Ювентус зійдуться в матчі, який нічого не вирішить і ні на що не вплине. Ювентус з великим відривом лідирує в чемпіонаті Італії й ні у кого немає сумнівів, що туринці знову стануть чемпіонами.

Наполі ж знаходиться на другому місці і впевнено йде до завершення кампанії на цьому місці. Навряд чи Мілан або Інтер зможуть підібратися до неаполітанців і зрушать їх з позиції віце-чемпіона.

Так що максимального напруження, напевно, чекати не варто. Звичайно, протистояння півдня і півночі Італії, але спортивної складової тут суттєвої не буде. 

Пряма трансляція матчу Наполі - Ювентус онлайн, відбудеться на телеканалі Футбол 2. Він платний і доступний для перегляду далеко не скрізь. Тоді де дивитися онлайн матч в прямому ефірі? На платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 в HD-якості в прямому ефірі. Єдині два футбольні телеканали, де можна матч Наполі - Ювентус онлайн дивитися онлайн в Україні.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень.

Нагадаємо, що матч Наполі - Ювентус дивитися онлайн можна починаючи з 21:30.

Джерело - Чемпіон.

#Серія А, #Наполі, #Ювентус
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