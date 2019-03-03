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Сваток дебютував за Хайдук

Сьогодні 17:00 507 0
Сваток дебютував за Хайдук

Український легіонер Олександр Сваток дебютував за свою команду в матчі чемпіонату Хорватії проти Запрешича.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Українець вийшов на поле в стартовому складі, і вже до 20-ї хвилини поєдинку його команда вела в рахунку 2:0.

Олександр перебрався в хорватський клуб у минулому місяці з Зорі, підписавши контракт на 3,5 роки. Луганчани отримали за цей трансфер близько 400 мільйонів євро. Сам захисник не приховував своєї радості від того, що йому вдалося змінити клубну прописку.

У нинішньому сезоні Сваток зіграв 16 матчів у чемпіонаті України, в яких відзначився однією результативною передачею. Також восени футболіст був вперше викликаний у збірну України.

Нагадаємо, Рафаїлов розповів чому Сваток переведений в дубль. Також, Шахтар без шансів поступився Хайдуку.

Джерело - Чемпіон.

#Хайдук, #Сваток, #футбол, #український легіонер
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