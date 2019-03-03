Шехич дебютує в основному складі Ворскли

У 20 турі Української Прем'єр-ліги луганська Зоря зіграє проти полтавської Ворскли.
Стали відомі стартові склади команд.
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Чемпіонат України, УПЛ
20 тур
3 березня
Зоря — Ворскла
Зоря: Філіпе, Литвин, Хомченовський, Будківський, Михайличенко, Вернидуб, Тимчик, Караваєв, Громов, Сілас, Арвеладзе.
Ворскла: Ткаченко, Пердута, Скляр, Шехич, Шарпар, Мисик, Коломоєць, Чижов, Далку, Кане, Артур
Нагадаємо, анонс і прогноз матчу читайте за посиланням.
Джерело - Чемпіон.