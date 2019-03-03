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Зоря — Ворскла: онлайн-трансляція матчу

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Шехич дебютує в основному складі Ворскли

Сьогодні 13:21 512 0
Шехич дебютує в основному складі Ворскли

У 20 турі Української Прем'єр-ліги луганська Зоря зіграє проти полтавської Ворскли.

Стали відомі стартові склади команд.

  Актуально: Зоря — Ворскла: де дивитися онлайн-трансляцію матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

3 березня

Зоря — Ворскла

Зоря: Філіпе, Литвин, Хомченовський, Будківський, Михайличенко, Вернидуб, Тимчик, Караваєв, Громов, Сілас, Арвеладзе.

Ворскла: Ткаченко, Пердута, Скляр, Шехич, Шарпар, Мисик, Коломоєць, Чижов, Далку, Кане, Артур

Нагадаємо, анонс і прогноз матчу читайте за посиланням.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Українська прем'єр-ліга, #Ворскла, #Зоря
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