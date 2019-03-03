Калитвинцев дебютує за Арсенал

У 20 турі Української Прем'єр-ліги Олімпік зіграє проти київського Арсенала.
Стали відомі стартові склади команд.
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Чемпіонат України, УПЛ
20 тур
3 березня
Олімпік — Арсенал-Київ
Олімпік: Бетім, Вантух, Гришко, Цимбалюк, Ксьонз, Гай, Політило, Тейшейра, Пасіч Г., Матар.
Арсенал: Підківка, Жичиков, Вакуленко, Дубінчак, Танковський, Башлай, Оріховський, Козак, Кадимян, Калітвінцев, Міссі
Нагадаємо, анонс і прогноз матчу читайте за посиланням.
Джерело - Чемпіон.