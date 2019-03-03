Олександрія - Маріуполь: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
20 тур
3 лютого
Олександрія - Маріуполь
Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари) провів 87 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 13 матчів: +3=4-6 м’ячі 13-21
На полі Олександрії — 6 матчів: +3=2-1 м’ячі 9-6
В УПЛ зіграно 9 матчів: +2=3-4 м’ячі 8-11
На полі Олександрії — 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 5-4.
Останній матч на полі Олександрії
24.02.2018. 21-й тур Чемпіонату України-2017/2018
Олександрія — Маріуполь - 1:0
Гол: 1:0 - 88 Бухал.
Олександрія забивала голи у всіх домашніх матчах з Маріуполем у всіх турнірах.
Цікаві факти та можливі події
150-й матч Володимира Шарана біля керма різних клубів УПЛ, в тому числі 130-й в Олександрії.
Безнічийна серія Олександрії триває в Чемпіонаті 5 ігор: 3 перемоги та 2 поразки.
Маріуполь з 30 вересня минулого року в гостях більше одного голу за матч в УПЛ не забиває.
Маріуполь при Олександру Бабичу може зазнати 20-ї поразки в Чемпіонатах.
15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь), 10-й — Денис Дедечко (Олександрія).
Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.
В УПЛ Олександрія не програє при арбітру Дмитру Кутакову 3 матчі поспіль: +1=2.
Маріуполь при Дмитру Кутакову не грає внічию в Чемпіонатах 5 ігор підряд: 3 перемоги та 2 поразки.
Прогноз Чемпіона - 2:1
Джерело - УПЛ.