Олександрія - Маріуполь: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

3 лютого

Олександрія - Маріуполь

Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари) провів 87 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 13 матчів: +3=4-6 м’ячі 13-21

На полі Олександрії — 6 матчів: +3=2-1 м’ячі 9-6

В УПЛ зіграно 9 матчів: +2=3-4 м’ячі 8-11

На полі Олександрії — 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 5-4.

Останній матч на полі Олександрії

24.02.2018. 21-й тур Чемпіонату України-2017/2018

Олександрія — Маріуполь - 1:0

Гол: 1:0 - 88 Бухал.

Олександрія забивала голи у всіх домашніх матчах з Маріуполем у всіх турнірах.

Цікаві факти та можливі події

150-й матч Володимира Шарана біля керма різних клубів УПЛ, в тому числі 130-й в Олександрії.

Безнічийна серія Олександрії триває в Чемпіонаті 5 ігор: 3 перемоги та 2 поразки.

Маріуполь з 30 вересня минулого року в гостях більше одного голу за матч в УПЛ не забиває.

Маріуполь при Олександру Бабичу може зазнати 20-ї поразки в Чемпіонатах.

15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь), 10-й — Денис Дедечко (Олександрія).

Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.

В УПЛ Олександрія не програє при арбітру Дмитру Кутакову 3 матчі поспіль: +1=2.

Маріуполь при Дмитру Кутакову не грає внічию в Чемпіонатах 5 ігор підряд: 3 перемоги та 2 поразки.

Прогноз Чемпіона - 2:1

Джерело - УПЛ.