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01.03.2019 17:27 671
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01.03.2019 07:30 1680
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01.03.2019 07:00 2743
Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО
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28.02.2019 19:43 3226 3
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби Максим Буйдин
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Львів - Карпати: анонс і прогноз львівського дербі

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Львів - Карпати: анонс і прогноз львівського дербі

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

3 березня

Львів - Карпати

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 122 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +2=2-0 м’ячі 8-5

На полі Карпат — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-1

В УПЛ зіграно 3 матчі: +2=1-0 м’ячі 7-4

На полі Карпат — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-1

Останній матч на полі Карпат

26.05.2009. 30-й тур Чемпіонату України-2008/2009

Карпати — Львів - 2:1

Гол: 1:0 - 28 Кобін, 1:1 - 54 Романюк, 2:1 - 80 Кополовець.

Львів єдиної в УПЛ безвольної поразки зазнав саме у львівському дербі (2:4 — 15.11.2008).

Цікаві факти та можливі події

Карпати можуть здобути 250-ту перемогу в Чемпіонатах.

50-й матч Львова в УПЛ.

Львів може зазнати 10-ї гостьової поразки в Чемпіонатах.

Карпати в домашніх матчах УПЛ програють впродовж рекордних для клубу 6-ти матчів, м’ячі 2-16.

Зелено-білі утримують клубний антирекорд, не перемагаючи на своєму 7 матчів поспіль: =2-5

Юрій Бакалов на чолі різних команд УПЛ може стати свідком 20-ї нічиї або 100-го пропущеного голу своїх підопічних (ще 3 м’ячі).

20-й гол в УПЛ може забити форвард Карпат Мар’ян Швед.

Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.

Вперше львівське дербі обслуговуватиме в УПЛ арбітр зі Львова.

Прогноз Чемпіона - 1:1

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Львів, #Карпати
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