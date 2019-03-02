Реал Мадрид - Барселона: стартові склади команд

Сьогодні, 2 березня, у 26-му турі Ла-Ліги Реал Мадрид прийме Барселону.
Актуально: Реал - Барселона: онлайн-трансляція Ель Класіко.
Ла-Ліга
26 тур
2 березня
Реал Мадри - Барселона
Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Регілон, Модрич, Каземіро, Кроос, Бейл, Бензема, Вінісіус
Oficial XI @realmadrid en #ElClasico:— Alberto Piñero (@pineroalberto) 2 березня 2019 р.
Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Vinicius, Benzema
Bale x Lucas y Courtois x Navas.
Isco y Marcelo, en banquillo.
Descartados Vallejo y Mariano. https://t.co/xbERJwDV3q pic.twitter.com/1qnfbDjleW
Барселона: Тер Штеген, Серхі Роберто, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Артур, Мессі, Суарес, Дембеле
XI BARCELONA ❤️💙— Radio Barça (@RadioFCB) 2 березня 2019 р.
Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez, Dembélé. #ElClasico pic.twitter.com/7bMcVtaRPH
Джерело - Чемпіон.