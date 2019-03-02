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Реал - Барселона 0:1. ОНЛАЙН

Вчора 23:00 3256 0
Реал - Барселона 0:1. ОНЛАЙН

Мадридський Реал прийме каталонську Барселону у матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії. Чергове Ель Класіко відбудеться в суботу, 2 березня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Онлайн-трансляцію матчу Реал - Барселона можна переглянути на Чемпіоні.

Початок гри - о 21:45 за київським часом.

Матч завершено.

Нагадаємо, 27 лютого, у Мадриді команди зіграли у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. Сильнішими в цій зустрічі виявилися гості, які здобули переконливу перемогу - 3:0.

Онлайн-трансляція матчу Реал - Барселона відбудеться в суботу, 2 березня о 21:45 за київським часом на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#Реал, #Барселона, #Ла-Ліга
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