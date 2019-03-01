ПСЖ придбав нідерландського вундеркінда

Захисник Аякса Мітчелл Баккер продовжить кар'єру в Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє RMC.fr.

18-річний нідерландець стане гравцем ПСЖ цього літа і дістанеться клубу безкоштовно. Термін його контракту з Аяксом закінчується в кінці цього сезону. Водночас Баккер міг переїхати в Париж ще торік, однак тоді клубам не вдалося домовитися про трансфер.

Баккер, який виступає на позиції лівого захисника, зіграв за Аякс два матчі в розіграші Кубка Нідерландів цього сезону. Велику частину сезону він провів у молодіжній команді (U21), а також виступав за Аякс в Юнацькой лізі УЄФА (U19).

Нагадаємо, Реал хоче придбати захисника Аякса. Також, Реал на останніх хвилинах вирвав перемогу в Аякса.

Джерело - prosportua.com.