Манчестер Сіті підписав контракт з Puma

Мій профіль

Барселона розгромила Реал у півфіналі Кубка Іспанії

Вчора 23:51 1302
Форвард Шахтаря відзначився неймовірним голом за юнацьку збірну України. ВІДЕО
Сьогодні 12:33 1287
Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. ВІДЕО
Сьогодні 08:43 1424
Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020
Сьогодні 08:03 708
Реал - Барселона 0:3. Як це було
Вчора 23:50 3864
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО
Вчора 13:58 638
Світоліна: Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі
Вчора 13:36 1507
Сидорчук написав листа полоненим морякам від імені Динамо. ФОТО
Вчора 12:07 711 2
Шошина перемогла першу сіяну на турнірі в Франції
Вчора 09:23 2386
Реал - Барселона: анонс і прогноз матчу-відповіді Кубку Іспанії
Вчора 06:48 767
Навколо спорту
Блоги
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:23 650
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:40 1498
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:17 833
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
Вчора 20:58 532
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:39 792
Розгроми в Ель Класіко. Найбільші перемоги Реала та Барселони. ВІДЕО
Розгроми в Ель Класіко. Найбільші перемоги Реала та Барселони. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 19:01 781
Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО
Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 18:30 1179
Екс-футболісту Динамо та Мілана виповнився 41 рік. ВІДЕО
Екс-футболісту Динамо та Мілана виповнився 41 рік. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:27 1159
Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського - Владислав Ващук. ВІДЕО
Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського - Владислав Ващук. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:55 857
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:58 638
Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол
Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол Андрій Твердохліб
Вчора 13:28 887
Динамо знищило Зорю, а Карпати Ворсклу. Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ
Динамо знищило Зорю, а Карпати Ворсклу. Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ Валерій Ручка
Вчора 07:50 3277
Зупини Лося. Автомобіль Суркіса потрапив у скандальну програму. ВІДЕО
Зупини Лося. Автомобіль Суркіса потрапив у скандальну програму. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 06:30 7116 1
Потенційний новачок Шахтаря: новий Неймар чи переоціненний бразильський талант? ВІДЕО
Потенційний новачок Шахтаря: новий Неймар чи переоціненний бразильський талант? ВІДЕО Максим Буйдин
26.02.2019 20:00 1241
Дружина українського півзахисника зводить з розуму своїми формами. ФОТО
Дружина українського півзахисника зводить з розуму своїми формами. ФОТО Максим Буйдин
26.02.2019 19:32 1992
Хорватський Шапаренко: що вміє потенційний новачок Динамо. ВІДЕО
Хорватський Шапаренко: що вміє потенційний новачок Динамо. ВІДЕО Максим Буйдин
26.02.2019 17:45 2409
Супер-гол Вербича у матчі з Зорею. ВІДЕО
Супер-гол Вербича у матчі з Зорею. ВІДЕО Максим Буйдин
26.02.2019 15:23 1021
10 років тому Кравець оформив пам'ятний дубль у ворота Валенсії. ВІДЕО
10 років тому Кравець оформив пам'ятний дубль у ворота Валенсії. ВІДЕО Максим Буйдин
26.02.2019 14:20 859
Футбік: Як Караваєв пропустив між ніг від володаря Золотого м'яча. ВІДЕО
Футбік: Як Караваєв пропустив між ніг від володаря Золотого м'яча. ВІДЕО Валерій Ручка
26.02.2019 07:20 1450
Зірка російського ММА дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу. ВІДЕО
Зірка російського ММА дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу. ВІДЕО Максим Буйдин
25.02.2019 19:59 1162
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Навколо спорту Уболівальник зліпив скульптуру Білодід. ВІДЕО 51
12:44 Футбол Манчестер Сіті підписав контракт з Puma 607
12:33 Футбол Форвард Шахтаря відзначився неймовірним голом за юнацьку збірну України. ВІДЕО 1287
12:09 Біатлон Спортдир IBU: Ніякої дискваліфікації для Бо не буде 658
11:47 ММА У Росії розстріляли бійця ММА 436
11:33 Біатлон Бо позбавили очок, зароблених у персьюті в Солт-Лейк-Сіті 2095
11:14 Баскетбол Михайлюк не зіграв у шостому матчі поспіль за Детройт 397
10:53 Футбол Челсі впевнено здолав Тоттенгем в АПЛ. ВІДЕО 750
10:37 Футбол Зінченко отримав солідну оцінку за матч з Вест Гемом. ФОТО 1284
10:23 Баскетбол Атланта Леня здолала Міннесоту. ВІДЕООГЛЯД 410
10:12 Футбол Як Барселона знищила Реал в Кубкові Іспанії. ВІДЕООГЛЯД 980
09:56 Навколо спорту Кількість підписників Луніна в Instagram за рік збільшилася в 7 разів. ФОТО 146
09:41 Бокс Команда Усика не отримала відповіді від Повєткіна про бій 1155
09:29 Футбол Ліверпуль здобув найбільшу перемогу в сезоні 836
09:11 Футбол Зінченко зробив більше всіх торкань у матчі з Вест Гемом 2119
08:55 Футбол Швед: Хет-трик присвятив дружині та донці 628
08:43 Футбол Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. ВІДЕО 1424
08:27 Футбол Мессі частіше всіх перемагав Реал на Сантьяго Бернабеу 451
08:03 Гандбол Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020 708
07:23 Блог Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО 650
06:40 Футбол Захисник Тоттенгема забив епічний автогол у матчі проти Челсі. ВІДЕО 889
00:40 Баскетбол Юта - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 1076
00:30 Баскетбол Маямі - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 1216
00:29 Баскетбол Гравець НБА закинув м'яч у власний кошик. ВІДЕО 1335
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 33029

Манчестер Сіті підписав контракт з Puma

Сьогодні 12:44 607 0
Манчестер Сіті підписав контракт з Puma

Манчестер Сіті розпочав співпрацю з компанією Puma.

Про це повідомляє skysports.

Німецький бренд стане технічним спонсором не тільки клубу з Манчестера, але і всіх дочірніх команд City Football Group - в Австралії, Іспанії, Уругваї та Китаї. Зараз екіпіровку Манчестер Сіті постачає Nike. Контракт з Puma діятиме з 1 липня 2019 року.

В Puma повідомили, що ця угода стала найбільшою в їх історії. За інформацією Financial Times, містяни отримають 600 мільйонів фунтів за 10 років.

Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. Також, Зінченко став володарем Кубку АЛ.

Джерело - skysports.

#Манчестер Сіті, #Puma, #Nike, #City Football Group
Коментарі ()