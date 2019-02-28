Манчестер Сіті підписав контракт з Puma

Манчестер Сіті розпочав співпрацю з компанією Puma.
Про це повідомляє skysports.
Німецький бренд стане технічним спонсором не тільки клубу з Манчестера, але і всіх дочірніх команд City Football Group - в Австралії, Іспанії, Уругваї та Китаї. Зараз екіпіровку Манчестер Сіті постачає Nike. Контракт з Puma діятиме з 1 липня 2019 року.
В Puma повідомили, що ця угода стала найбільшою в їх історії. За інформацією Financial Times, містяни отримають 600 мільйонів фунтів за 10 років.
Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. Також, Зінченко став володарем Кубку АЛ.
Джерело - skysports.