Циганик: Швед хотів перейти в Динамо

Форвард львівських Карпат Мар'ян Швед двічі хотів перейти в Динамо.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у своєму шоу Циганик Live.

"Була така інформація, що Швед хотів в Динамо. Мар'ян двічі більше хотів перейти в Динамо.

Перший раз - коли він переходив в Севілью, у нього також була пропозиція від Динамо. Але тоді більше заплатили іспанці - 1 мільйон євро.

Зараз була сума 2 мільйони фунтів, це хороша ціна для Карпат. Сумніваюся, що Динамо було готове запропонувати ці гроші за Шведа. Хоча пропозиція була, і Швед хотів залишитися в Україні", - сказав Циганик.