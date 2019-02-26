Боатенг повернеться влітку в Сассуоло

Півзахисник Сассуоло, який виступає зараз на правах оренди в Барселоні Кевін-Прінс Боатенг повернеться в свій клуб.
Про це повідомляє Calciomercato.
Керівництво каталонського гранда незадоволене результатами гравця на тренуваннях і на полі. Все настільки погано, що гравець навіть не потрапив в заявку на недавній матч з Севілією.
Цього сезону Боатенг провів за барсу 2 матчі і не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, Боатенг повідомив про перехід у Барселону. Також, Барселона готова продати свого півзахисника.
Джерело - Calciomercato.