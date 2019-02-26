Вболівальники зірвали матч Кубка Швеці. ВІДЕО

У понеділок, 25 лютого, фанати зірвали матч Кубка Швеції Гетеборг - ГАІС, влаштувавши масштабне піротехнічне шоу.

На початку другого тайму вболівальники Гетеборга почали палити піротехніку і стадіон заволокло димом. Суддя перервав гру і футболісти покинули поле. Потім було прийнято рішення, що матч буде дограний у вівторок 26 лютого. До моменту зупинки дербі Гетеборга рахунок був - 0:0. У голкіпера ГАІС Марко Юханссона виникли проблеми зі слухом через вибухи.

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Джерело - Чемпіон.