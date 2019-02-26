Вболівальники зірвали матч Кубка Швеці. ВІДЕО

У понеділок, 25 лютого, фанати зірвали матч Кубка Швеції Гетеборг - ГАІС, влаштувавши масштабне піротехнічне шоу.
На початку другого тайму вболівальники Гетеборга почали палити піротехніку і стадіон заволокло димом. Суддя перервав гру і футболісти покинули поле. Потім було прийнято рішення, що матч буде дограний у вівторок 26 лютого. До моменту зупинки дербі Гетеборга рахунок був - 0:0. У голкіпера ГАІС Марко Юханссона виникли проблеми зі слухом через вибухи.
Fyrverkerier från Blåvittklacken. #ifkgbg pic.twitter.com/wmrdvk4oIG— David Vukovic (@DaVukovic) February 25, 2019
Нагадаємо, Динамо підпише півзахисника Роми. Також, Суарес може пропустити матч проти Реала.
Джерело - Чемпіон.