Діабі повідомив про завершення кар'єри

Колишній півзахисник лондонського Арсенала Абу Діабі оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Про це заявив сам француз.

"Я закінчую свою професійну кар'єру. Зараз вдалий час. Протягом кількох років мені було важко грати через травми. Це важке рішення, але я багато думав про нього. Після Марселя я дав собі рік, щоб повернутися. Це виявилося складніше, ніж я думав, і я вирішив зупинитися ", - сказав Діабі.

Востаннє 32-річний француз виходив на поле у ​​складі Марселя у серпні 2016 року. Діабі відомий виступами за Арсенал з 2006 по 2015 рік. Дорослу кар'єру він починав в Осері. За свою кар'єру в Англії Діабі отримав 18 травм, через які пропустив +1937 днів і 250 матчів.

Француз виграв три трофеї - Євро (U-19) 2005 року, а також два Кубки Англії з Арсеналом (2013/14, 2014/15). У складі збірної Франції він провів 16 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, Ювентус підписав зірку Арсенала. Також, Зідан не хоче працювати в Челсі.

Джерело - Telegraph.