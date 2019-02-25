Цітаішвілі зацікавив Олімпіакос

Півзахисником Динамо Георгієм Цітаішвілі цікавиться Олімпіакос.

Про це повідомляє Sport Time.

Український і грецький клуби уклали партнерство для обміну інформацією на всіх рівнях. Представники Олімпіакоса були вражені грою 18-річного українця в матчі Юнацької ліги УЄФА з Ювентусом.

Олімпіакос вже запросив інформацію про вінгера, а київський клуб її надав. Перешкодити переходу може висока трансферна вартість футболіста. Transfermarkt не дає оцінку гравця, контракт якого з Динамо закінчується наприкінці 2023 року.

У поточному сезоні хавбек зіграв лише 31 хвилину за основну команду Динамо, вийшовши на заміну в останньому матчі групового етапу Ліги Європи проти Яблонця.

У юнацькій лізі УЄФА Цітаішвілі провів 5 матчів, в яких забив 2 голи.

Нагадаємо, талант Динамо мріє змінити українське громадянство.

Джерело - Sport Time.