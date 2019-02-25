Динамо - Зоря: анонс і прогноз матчу 19-го туру УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

19-й тур

25 лютого

Динамо - Зоря

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 77 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 43 матчі: +30=9-4 м’ячі 92-29

На полі Динамо — 22 матчі: +19=1-2 м’ячі 58-12

В УПЛ зіграно 39 матчів: +26=9-4 м’ячі 81-26

На полі Динамо — 19 матчів: +16=1-2 м’ячі 49-10

Останній матч на полі Динамо

07.04.2018. 26-й тур Чемпіонату України-2017/2018

Динамо — Зоря 4:0.

Голи: 1:0 - 13 Бурда, 2:0 - 51 Вербич, 3:0 - 54 Бєсєдін, 4:0 - 88 Циганков.

Динамівці забивають голи луганському клубу впродовж 8-ми ігор Чемпіонатів — 17 м’ячів.

Зоря не може перемогти Динамо в УПЛ впродовж 5-ти ігор поспіль: =2-3.

Цікаві факти та можливі події

Динамо з 23 вересня обходиться без нічиїх в УПЛ протягом 11 ігор: 8 перемог і 3 поразки.

Гостьовий гольовий серіал Зорі в Чемпіонаті триває 8 матчів — 16 м'ячів.

Динамо може зазнати 90-й поразки в УПЛ.

Столичний клуб в УПЛ з 19 травня на своєму полі порівну не ділить очки зі суперниками вже 10 ігор поспіль: 8 перемог та 2 поразки.

Динамо при Олександру Хацкевичу проведе 50-й матч в УПЛ, у якому 10-й раз може зіграти внічию.

Зоря при Юрію Вернидубі може в гостях 30-й раз в УПЛ зіграти внічию.

25-й гол в УПЛ може забити Олександр Караваєв (Зоря), 10-й — Беньямін Вербич (Динамо).

Динамо при арбітру Віталію Романову ще жодного разу не програвало в УПЛ: +11=2.

Зоря при арбітру Віталію Романову не перемагає в УПЛ 6 матчі підряд: =3-3.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо 3:1

Джерело - Чемпіон.