Уболівальники Шальке виступили проти команди

Вчора, 23 лютого, Шальке принизливо програв Майнцу (0:3) і продовжує залишатися на п'ятому з кінця місці в Бундеслізі, фанати незадоволені.

Про це повідомляє Bild.

На виїзд разом з командою вирушили 5000 уболівальників Шальке і, природно, вони не були задоволені результатом гри. Після фінального свистка, фанати повернулися до своєї команди спиною, деякі кидали на поле пивні стаканчики, не обійшлося і без образ.

Фанати скандували "Забирайтеся всі, крім Нюбеля", виділивши тільки 22-річного воротаря, який своїми сейвами врятував Шальке від ще більшого розгрому.

Відзначимо, що вчора подав у відставку спортивний директор Шальке Крістіан Хайдель. Євген Коноплянка в грі з Майнцем участі не брав.

Нагадаємо, Коноплянка не потрапив до заявки Шальке на матч з Майнцом. ФОТО

Також, Шальке втратив перемогу над Манчестер Сіті. ВІДЕООГЛЯД.

Джерело - Bild.