Бешикташ відкриє футбольну школу в Україні

Турецький Бешикташ має намір відкрити футбольну академію в Україні.

Про це повідомив директор школи Реджеп Йилмаз в інтерв'ю Ukrinefootball.net.

Відкриття заплановано на кінець травня, а вже в даний момент відбувається набір гравців у футбольну академію.

На даний момент Бешикташ відкриває школу лише в Одесі і відправить в Україну тренерів, щоб навчити працівників клубної культури і принципам.

За словами Йилмаза, спонсорами школи виступає українська меблева фабрика, з якою підписано контракт на 3 роки з можливістю продовження.

Нагадаємо, Коноплянка не перейшов у Бешикташ через завеликі апетити.

Також, Тренер Бешикташу заявив, що йому не потрібен Коноплянка.

Джерело - Ukrinefootball.net.