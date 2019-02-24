Кравченко забив дебютний гол за Кішварду

Захисник Антон Кравченко відзначився першим голом за Кішварду.

У матчі 22-го туру чемпіонату Угорщини проти Мезекевешд (2:2) Кравченко зіграв 90 хвилин, а на 14-й хвилині зробив рахунок 2:0.

Це був третій матч для 27-річного українця за угорський клуб. Також в грі брали участь українці Роман Карасюк і Павло Лук'янчук у складі Кішварди і Михайло Месхі за Мезекевешд. Богдан Мельник та Шандор Вайда на поле не виходили.

Зараз Кішварда займає передостаннє місце в чемпіонаті Угорщини, Мезекевешд - 8-й.

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Джерело - Чемпіон.