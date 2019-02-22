Яковенко: На папері Динамо аутсайдери, але на полі все може бути

У Динамо є всі шанси виграти у Челсі.

Розповів колишній півзахисник Динамо Олександр Яковенко в ефірі каналу Футбол 1.

Кілька років тому Хачеріді "з'їв" Дієго Косту. Челсі - один з найсильніших суперників, які могли дістатися. Але команду лихоманить, і шанси у Динамо є. Можна з подвійним інтересом дивитися цю гру. Якщо у лондонців зміниться тренер, ніхто не знає, як це відобразитися на їх футболі. Можна вигравати, як МЮ все підряд або навпаки. Трофеї хочуть вигравати все, якщо Челсі не зможе виграти АПЛ, то виграти Лігу Європи теж почесно. Тоді сезон не буде провалений. Мотивація у лондонців буде. На пізніх стадіях плей-офф гранди грають основою. Але у Динамо мотивації буде ще більше. У них уже досвідчені футболісти. Чим гравці згуртованіше, тим вони більше розуміють один одного з напівслова. На папері кияни аутсайдери, але на полі все може бути", - сказав Яковенко.