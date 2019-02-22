Фонсека: Хто пропускає, той не заслуговує йти далі

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, що неможливо чогось досягти, коли пропускаєш так просто в матчі з сильним суперником.

Про це він поділився у своєму інтерв'ю для сайту телеканалів Футбол 1/2.

"Хто пропускає шість голів за два матчі в протистоянні з Айнтрахтом, той не заслуговує йти далі. Ми були готові до цих ситуацій. Перший гол - один гравець залишається в штрафний, хоча ми знали, що у них дуже багато обвідних подач і дозволили це зробити. Коли є такі помилки, ти можеш бути організованим і підготовленим, але неможливо досягти позитивного результату", - сказав Фонсека.

Нагадаємо, Шахтар завершив виступи в Лізі Європи. ВІДЕО.

Також, Айнтрахт знищив Шахтар у Лізі Європи.

Джерело - Футбол 1/2.