Гравець ПСЖ розірвав контракт з клубом

Півзахисник Парі Сен-Жермен Лассана Діарра припинив співпрацю з клубом.

Про це повідомляє прес-служба парижан у Twitter.

Paris Saint-Germain have reached an agreement with Lassana Diarra to terminate his contract, due to expire on 30 June 2019. pic.twitter.com/KfdGNDVUoD — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 21, 2019

Контракт титулованого француза закінчувався влітку нинішнього року, але сторони вирішили розірвати його достроково. Раніше повідомлялося, що 33-річний Діарра після розірвання договору може завершити кар'єру футболіста і приєднатися до тренерського штабу чинного чемпіона Франції. Іншим можливим варіантом продовження кар'єри француза може стати переїзд в один з клубів МЛС.

Як футболіст Діарра встиг пограти за Челсі, Арсенал і Реал. Також він представляв Портсмут, Анжи, Локомотив і Марсель. У цьому сезоні Лассана відіграв всього лише 3 матчі в чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, Динамо підписало колишнього нападника ПСЖ. Також, ПСЖ завдав першої поразки Манчестер Юнайтед при Сульшері.

Джерело - Чемпіон.