Гравець ПСЖ розірвав контракт з клубом

Півзахисник Парі Сен-Жермен Лассана Діарра припинив співпрацю з клубом.

Про це повідомляє прес-служба парижан у Twitter.

Paris Saint-Germain have reached an agreement with Lassana Diarra to terminate his contract, due to expire on 30 June 2019. pic.twitter.com/KfdGNDVUoD