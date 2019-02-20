Інтер підпише зірку Барселони

Італійський Інтер близький до підписання хавбека Барселони Івана Ракитича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, генеральний директор Інтера Беппе Маротта і спортивний директор П'єро Осіліо зустрілися з представниками Барселони і запропонували за Ракитича 35 мільйонів євро. Каталонці хочуть виручити за хорвата 45 мільйонів євро, проте наголошується, що сторони зможуть знайти компроміс.

Чинний контракт 30-річного футболіста з каталонцями розрахований до літа 2021 року.

Нагааємо, Динамо хотіло підписати Ракітича і Гранквіста. Також, лідер Інтера може перейти в Тоттенгем.

Джерело - sport.ua.