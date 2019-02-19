Шаран: Без Бондаренка буде важко

Олександрія укомплектована на весняну частину сезону та не шукатиме заміну Бондаренку.

Про це заявив головний тренер команди Володимир Шаран.

"З атакувальною лінією у нас все добре, ще Шастал приїде, який зараз в Києві лікується. Там нічого серйозного немає. А в плані оборони проблеми є. Відчуваю, що без Бондаренка буде важко. Але є молодий Бабогло, Дедечко, які можуть його замінити. Пошуки захисника вже не ведемо, ми сподівалися на одного футболіста, але не вийшло. Він на контракті з іншим клубом", - сказав Шаран.