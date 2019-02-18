Погба набрав фантастичні 14 очок за системою гол+пас

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба забив і віддав гольову передачу в 1/8 фіналу Кубка Англії з Челсі (2:0, перерва). І тим самим оновив свої і без того фантастичні досягнення при Сульшері.

На 31-й хвилині рахунок у грі після навісу Погба ударом головою відкрив хавбек МЮ Андер Еррера.

А в самій кінцівці першого тайму француз вже сам вразив ворота суперника з передачі Маркуса Решфорда.

25-річний француз набрав 14 (8+6) очок за системою гол + пас у 12 іграх після відставки Жозе Моурінью, з яким у нього був конфлікт, і призначення Уле-Гуннара Сульшера на пост головного тренера.

Нагадаємо, що Де Хеа отримає 90 мільйонів євро за новим контрактом з Манчестер Юнайтед.

Раніше Сульшеру запропонували стати повноцінним тренером Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.