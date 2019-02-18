Форвард Олімпіакоса впевнений у перемозі над Динамо

Олімпіакос має проходити Динамо у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів форвард Олімпіакоса Ахмед Хассан в інтерв'ю SDNA.

"Ми знаємо, що результат першого матчу з Динамо був не таким хорошим, як би ми хотіли, але у футболі немає нічого неможливого, і ми будемо сповнені рішучості перемогти в Києві і пройти далі. Ми повинні бути амбітними, багато рухатися по полю, впевнено грати, щоб створювати моменти. Ми знаємо, що така можливість пройти далеко в єврокубках з'являється не так вже й часто.

Ми будемо на полі, як одна сім'я. Будемо грати, як у другому таймі з АЕКом, постараємося віддати всі сили, і якщо на нашому боці буде вдача, то ми пройдемо далі", - сказав футболіст.